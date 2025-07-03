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РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
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Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
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Опубликованы подробности ДТП с электросамокатом в центре Рязани
ДТП произошло 2 июля, примерно в 19:30, возле дома № 43 на улице Маяковского. По предварительной информации полиции, 16-летний местный житель, управляя электросамокатом, проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 33-летний рязанец. В результате происшествия несовершеннолетнему водителю потребовалась медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Опубликованы подробности ДТП с электросамокатом в центре Рязани. Их разместила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 2 июля, примерно в 19:30, возле дома № 43 на улице Маяковского.

По предварительной информации полиции, 16-летний местный житель, управляя электросамокатом, проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 33-летний рязанец.

В результате происшествия несовершеннолетнему водителю потребовалась медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места ДТП.