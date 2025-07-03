Опубликованы подробности ДТП с электросамокатом в центре Рязани

ДТП произошло 2 июля, примерно в 19:30, возле дома № 43 на улице Маяковского. По предварительной информации полиции, 16-летний местный житель, управляя электросамокатом, проехал на «красный» и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 33-летний рязанец. В результате происшествия несовершеннолетнему водителю потребовалась медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.