Опубликован прогноз погоды на 4 июля в Рязанской области

В пятницу, 4 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +24, +29°С.Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили рязанцев о жаре до +30, +32 градусов.