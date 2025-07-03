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Опубликован прогноз погоды на 4 июля в Рязанской области
В пятницу, 4 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +24, +29°С.Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили рязанцев о жаре до +30, +32 градусов.

Опубликован прогноз погоды на 4 июля в Рязанской области. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В пятницу, 4 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем пройдут кратковременные дожди, местами гроза.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +24, +29°С.

Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили рязанцев о жаре до +30, +32 градусов.