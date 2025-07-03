Опрос ВТБ: россияне поддерживают идею перехода на цифровой рубль

Около четверти активно пользуются онлайн-платежами и редко расплачиваются наличными, а 10% поддерживают идею полностью перейти на цифровые платежи, показал опрос ВТБ к Финансовому конгрессу Банка России. При этом более половины опрошенных пока считают, что совсем ликвидировать наличные не надо.

«Россияне довольно благосклонно относятся к цифровому рублю: 46% готовы переводить в него деньги на тех или иных условиях. Молодежь открыта цифровизации — более четверти молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет готовы перевести деньги в цифровой рубль, если на него будут начислять кешбэк. Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется в 2026 году. Банки уже завершают настройку технологической инфраструктуры для внедрения платежей в цифровых рублях и тестируют различные сценарии его использования. Это и соцвыплаты, это и уплата штрафов, это и открытие счетов, и пополнение транспортных карт, и платежи между бизнесом», — напомнил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Четверть россиян считает, что наиболее перспективный способ идентификации и подтверждения операций в банках будущего — по взгляду. Среди других наиболее вероятных и удобных способов участники опроса назвали расшифровку ДНК (21%) и голос (12%).

Респонденты в целом готовы к внедрению технологий на основе искусственного интеллекта в личные финансы, больше всего опрошенных хотели бы задействовать возможности ИИ в рутинных финансовых вопросах.

Что доверим ассистенту на основе ИИ?

44% - вовремя платить за ЖКХ, налоги и другие обязательные платежи;

38% - следовать инвестиционным рекомендациям и советам относительно кредитных карт. С бóльшим интересом это готовы делать жители Москвы и городов-миллионников;

20% - контроль семейного бюджета. Причем мужчины делали бы это охотнее женщин;

22% не готовы полагаться на цифрового помощника.

При этом абсолютное большинство респондентов всех возрастов из всех российских регионов (63%) выступают против идеи любых платежных чипов. Лишь 17% готовы были бы записать на такой чип свои паспортные данные, данные банковских карт и пароли от сервисов, если бы им представилась такая возможность. Респондентам также важно не потерять обычные офисы банков, где можно поговорить с живым человеком.

Опрос был проведен с 3 по 10 июня 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.