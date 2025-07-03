Ограничение скорости до 40 км/ч на въезде в Рязань осталось на месте

Ограничение скорости до 40 километров в час на въезде в Рязань со стороны Солотчи возле поста ДПС осталось на месте. Ранее на выезде из Рязани в сторону Солотчи убрали знаки с ограничением скорости до 40 км/ч и повысили максимально разрешенную скорость до 60 км/ч.

Ограничение скорости до 40 км/ч на въезде в Рязань осталось на месте. Об этом сообщает РИА «МедиаРязань».

Ограничение скорости до 40 километров в час на въезде в Рязань со стороны Солотчи возле поста ДПС осталось на месте.

Ранее на выезде из Рязани в сторону Солотчи убрали знаки с ограничением скорости до 40 км/ч и повысили максимально разрешенную скорость до 60 км/ч.