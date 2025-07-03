Назначен новый директор ФК «Рязань»

О назначении на должность директора ФК «Рязань» стало известно в среду, 2 июля. Ранее Игорь Ершов был пресс-атташе в ФК «Динамо-Москва», затем занимал должность директора по связям с общественностью и после стал гендиректором ФК «Текстильщик». Кроме того, он работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ. Замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов пожелал Игорю Ершову успехов и плодотворной работы на новом месте.

Директором ФК «Рязань» стал бывший пресс-атташе московского «Динамо» Игорь Ершов. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта в соцсетях.

О назначении на должность директора ФК «Рязань» стало известно в среду, 2 июля.

Ранее Игорь Ершов был пресс-атташе в ФК «Динамо-Москва», затем занимал должность директора по связям с общественностью и после стал гендиректором ФК «Текстильщик». Кроме того, он работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ.

Замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов пожелал Игорю Ершову успехов и плодотворной работы на новом месте.

Фото: пресс-служба минспорта Рязанской области