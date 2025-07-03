Метеоролог рассказал, каким будет июль в Рязанской области

Независимый метеоролог Стальнов дал долгосрочный прогноз погоды в июле. По его словам, второй месяц лета в регионе окажется несколько теплее многолетней нормы и не будет однообразным по погодным условиям. Стальнов отметил, что первые июльские дни будут сильно выделяться на фоне остальных по низким температурам, однако остальной месяц будет теплее. Эксперт также отметил, что в июле в регионе ожидаются регулярные осадки Их принесет борьба северных и южных воздушных масс.

Метеоролог рассказал, каким будет июль в Рязанской области. Об этом сообщается в паблике «Лаборатории геохимии ландшафтов».

Независимый метеоролог Стальнов дал долгосрочный прогноз погоды в июле. По его словам, второй месяц лета в регионе окажется несколько теплее многолетней нормы и не будет однообразным по погодным условиям.

Стальнов отметил, что первые июльские дни будут сильно выделяться на фоне остальных по низким температурам, однако остальной месяц будет теплее.

«В конце июля ожидается заток холода, но все же не такой суровый, какой был в самом начале. Самым теплым и продолжительным периодом июля, очевидно, будет первая половина второй декады (это уже хорошо просматривается численными методами прогнозирования), еще один заток тепла из тропиков ожидается в середине третьей декады. В остальное время жару будут с переменным успехом сбивать циклонические влияния с Атлантики», — подчеркнул метеоролог.

Эксперт также отметил, что в июле в регионе ожидаются регулярные осадки Их принесет борьба северных и южных воздушных масс.