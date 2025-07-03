Euractiv: страны НАТО в Европе начали подготовку войск на случай сокращения помощи США

В материале издания сообщается, что Дональд Трамп может сократить численность американских войск в Европе, которая сейчас составляет около 80 тыс. человек. Отмечается, что военные США могут выйти из Европы для переброски в Азию и на Ближний Восток. Эксперты сообщили, что европейские силы не смогут заменить возможности США в течение многих лет.

Euractiv: страны НАТО в Европе начали подготовку войск на случай сокращения помощи США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Euractiv.

В материале издания сообщается, что Дональд Трамп может сократить численность американских войск в Европе, которая сейчас составляет около 80 тыс. человек. Отмечается, что военные США могут выйти из Европы для переброски в Азию и на Ближний Восток.

Эксперты сообщили, что европейские силы не смогут заменить возможности США в течение многих лет.