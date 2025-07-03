Эколог рассказал россиянам, как затяжные ливни скажутся на ценах на овощи и фрукты

Затяжные дожди в июне привели к значительным проблемам для сельского хозяйства: переувлажнение почвы вызвало вспышки грибковых заболеваний, особенно среди теплолюбивых культур. Эколог Илья Рыбальченко сообщил, что такие растения, как огурцы, томаты, перец, баклажаны и клубника, пострадали больше всего. По его словам, часть из них уже погибла, а те, что уцелели, дают меньше плодов, что неизбежно скажется на ценах на рынке. Об этом сообщает LIFE.RU. Кроме того, картофель, морковь и свёкла также рискуют потерять урожай из-за гнили, в то время как капуста и лук страдают от выпревания. Сокращение предложения на рынке уже отражается на ценах, особенно на так называемый «борщевой набор», где наблюдается резкий рост стоимости. Несмотря на угрозу фузариоза, зерновые культуры пока сохраняют стабильный прогноз, и их удорожания не ожидается. В то же время клубника подорожала почти на 50% по сравнению с прошлым годом, а огурцы и томаты продолжают дорожать. Дачникам рекомендуется принимать экстренные меры для защиты растений: создание дренажа, прокладка отводных борозд и обустройство высоких грядок. Также полезно проводить профилактику грибковых заболеваний и своевременно удалять нижние листья и пасынки.

Затяжные дожди в июне привели к значительным проблемам для сельского хозяйства: переувлажнение почвы вызвало вспышки грибковых заболеваний, особенно среди теплолюбивых культур. Эколог Илья Рыбальченко сообщил, что такие растения, как огурцы, томаты, перец, баклажаны и клубника, пострадали больше всего. По его словам, часть из них уже погибла, а те, что уцелели, дают меньше плодов, что неизбежно скажется на ценах на рынке. Об этом сообщает LIFE.RU.

Кроме того, картофель, морковь и свёкла также рискуют потерять урожай из-за гнили, в то время как капуста и лук страдают от выпревания. Сокращение предложения на рынке уже отражается на ценах, особенно на так называемый «борщевой набор», где наблюдается резкий рост стоимости.

Несмотря на угрозу фузариоза, зерновые культуры пока сохраняют стабильный прогноз, и их удорожания не ожидается. В то же время клубника подорожала почти на 50% по сравнению с прошлым годом, а огурцы и томаты продолжают дорожать. Дачникам рекомендуется принимать экстренные меры для защиты растений: создание дренажа, прокладка отводных борозд и обустройство высоких грядок. Также полезно проводить профилактику грибковых заболеваний и своевременно удалять нижние листья и пасынки.