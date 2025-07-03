Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, утром 3 июля на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах пройдет гроза, местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, утром 3 июля на территории Рязанской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный.
В отдельных районах пройдет гроза, местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.