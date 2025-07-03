Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край
В Ставропольском крае планируют выращивать бананы. Как сообщает
Республика Удмуртия
В Ижевске завершено расследование уголовного дела о взломе 36 учетных записей граждан и хищении 2,5 млн рублей у микрофинансовых организаций. Обвиняемым является 21-летний житель Ижевска, ранее имевший проблемы с законом. По данным
Ростовская область
В Таганроге неадекватный водитель напал на беременную женщину в присутствии её ребенка, сообщает
Республика Татарстан
Неподалеку от Казани карьер превратился в несанкционированную свалку, сообщает
Волгоградская область
После обращений местных жителей, недовольных выбросами, Росприроднадзор инициировал незапланированную инспекцию Донского электрометаллургического завода, расположенного во Фролово Волгоградской области. В проверке участвуют специалисты лаборатории и представители областной прокуратуры. Жители Фролово выражают обеспокоенность ухудшением качества воздуха и жалуются на безрезультатность их обращений в различные контролирующие органы, сообщает
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде старые троллейбусы будут проданы по заниженной стоимости как металлолом. Компания «Нижегородэлектротранс» снизила цену на 41 отслуживший свое троллейбус с 2 до 1,6 млн рублей. Большая часть этих троллейбусов была произведена в 2006 году, а их общий вес составляет 167 тонн. Новому владельцу необходимо будет самостоятельно осуществить демонтаж и вывоз металлолома на переработку. Это уже третья попытка продать списанные транспортные средства, сообщает
Свердловская область
Житель Пермского края приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Нижнем Тагиле. В 2022 году он прибыл в город и устроился курьером в преступной группировке, занимавшуюся распространением запрещенных веществ. Через два месяца он был задержан с 12 граммами наркотиков. В ходе обыска у него обнаружили не только наркотики, но и весы для определения дозировки, а также электронную переписку с администратором онлайн-магазина, занимавшегося сбытом запрещенных веществ, сообщает
Оренбургская область
В Оренбуржье наблюдается рост цен на некоторые виды круп. Динамика цен неоднородна — одни позиции демонстрируют подорожание, другие — незначительное снижение. За год стоимость 800 граммов пшена увеличилась в среднем на 9%, достигнув 88 рублей. Рис также стал дороже на 5%, его средняя цена за 800 граммов составляет 171 рубль. Перловая крупа прибавила в цене 1%, и теперь ее можно приобрести в среднем за 67 рублей, пишет
Тюменская область
Тюменские судебные приставы с начала года взыскали в пользу граждан и организаций свыше 5,6 млрд рублей долгов. Эта сумма на 912 млн рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Значительно возросли выплаты по алиментным обязательствам и задолженностям по заработной плате. По мнению приставов, увеличение показателей связано с повышением эффективности работы и ростом количества исполнительных производств, сообщает
Омская область
В Омской области произошла трагедия: утонул 17-летний подросток. Согласно информации
Карелия
В окрестностях Петрозаводска был обнаружен живым 89-летний пенсионер, который пропал накануне. По данным
Приморский край
Владивосток празднует свой 165-й день рождения 2 июля.
Башкирия
Житель Уфы стал триумфатором международного модельного конкурса Model Cup'25, прошедшего в Казахстане.
Краснодарский край
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение до 3 июля, сообщает
Хабаровский край
В Анюйском национальном парке Хабаровского края наблюдается значительный рост популяции диких кабанов.
Новосибирск
Арбитражный суд Новосибирска не удовлетворил иск Росприроднадзора, требовавшего от аэропорта Толмачёво выплаты почти миллиарда рублей. Согласно информации
Челябинская область
Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин распорядился предоставить отчет о ходе расследования дела о несанкционированном возведении торговой точки мигрантами в Челябинске. По данным
ХМАО
Члены дачного кооператива «Лесное», организовавшие нелегальную свалку строительного мусора, замаскированную под строительство дороги, проигнорировали предписание администрации Нижневартовска. Об этом корреспонденту
Красноярский край
Администрация Красноярска объявила режим угрозы ЧС из-за обрушения асфальтового покрытия и грунта рядом с жилым зданием. Отмечается, что фундамент и опорная стена дома дали усадку на один метр. Некоторые жильцы оказались заблокированы в своих квартирах из-за деформации дверных проемов, которые пришлось ломать. Как пишет
Белгородская область
Житель Белгорода лишился более 3 миллионов рублей, откликнувшись на рекламное объявление, сообщает
Пермский край
В Пермском крае привлечены к ответственности лица, занимавшиеся незаконной рыбной ловлей, пишет