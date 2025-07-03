Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

В Ставропольском крае планируют выращивать бананы. Как сообщает newstracker.ru , тепличное хозяйство для выращивания бананов в промышленных масштабах будет запущено в 2027 году. Однако первый сбор урожая ожидается уже в 2026 году. Отмечается, что банановые плантации в теплицах будут размещены в окрестностях Невинномысска.

Республика Удмуртия

В Ижевске завершено расследование уголовного дела о взломе 36 учетных записей граждан и хищении 2,5 млн рублей у микрофинансовых организаций. Обвиняемым является 21-летний житель Ижевска, ранее имевший проблемы с законом. По данным udm-info.ru , следствие установило, что злоумышленник приобрел чужие телефонные номера, после чего выяснял, какие из них используются для доступа к порталу «Госуслуги» и сайтам микрофинансовых организаций.

Ростовская область

В Таганроге неадекватный водитель напал на беременную женщину в присутствии её ребенка, сообщает rostovgazeta.ru . Конфликт произошел на перекрестке, когда женщина, находясь за рулем автомобиля с шестилетним сыном, остановилась на светофоре. Мужчина вышел из машины, стоявшей позади, выкрикнул что-то, а затем открыл дверь автомобиля женщины и нанес ей несколько ударов по голове Личность нападавшего установлена, ведется проверка.

Республика Татарстан

Неподалеку от Казани карьер превратился в несанкционированную свалку, сообщает inkazan.ru . В 200 метрах от села Надеждино в карьер сбрасывают как строительный, так и бытовой мусор. Местные жители обратили внимание на проблему, отметив, что птицы уже питаются отходами. Издание запросило комментарии у министерства экологии региона и местной администрации.

Волгоградская область

После обращений местных жителей, недовольных выбросами, Росприроднадзор инициировал незапланированную инспекцию Донского электрометаллургического завода, расположенного во Фролово Волгоградской области. В проверке участвуют специалисты лаборатории и представители областной прокуратуры. Жители Фролово выражают обеспокоенность ухудшением качества воздуха и жалуются на безрезультатность их обращений в различные контролирующие органы, сообщает novostivolgograda.ru .

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде старые троллейбусы будут проданы по заниженной стоимости как металлолом. Компания «Нижегородэлектротранс» снизила цену на 41 отслуживший свое троллейбус с 2 до 1,6 млн рублей. Большая часть этих троллейбусов была произведена в 2006 году, а их общий вес составляет 167 тонн. Новому владельцу необходимо будет самостоятельно осуществить демонтаж и вывоз металлолома на переработку. Это уже третья попытка продать списанные транспортные средства, сообщает newsnn.ru .

Свердловская область

Житель Пермского края приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за торговлю наркотиками в Нижнем Тагиле. В 2022 году он прибыл в город и устроился курьером в преступной группировке, занимавшуюся распространением запрещенных веществ. Через два месяца он был задержан с 12 граммами наркотиков. В ходе обыска у него обнаружили не только наркотики, но и весы для определения дозировки, а также электронную переписку с администратором онлайн-магазина, занимавшегося сбытом запрещенных веществ, сообщает tagilcity.ru .

Оренбургская область

В Оренбуржье наблюдается рост цен на некоторые виды круп. Динамика цен неоднородна — одни позиции демонстрируют подорожание, другие — незначительное снижение. За год стоимость 800 граммов пшена увеличилась в среднем на 9%, достигнув 88 рублей. Рис также стал дороже на 5%, его средняя цена за 800 граммов составляет 171 рубль. Перловая крупа прибавила в цене 1%, и теперь ее можно приобрести в среднем за 67 рублей, пишет 56orb.ru .

Тюменская область

Тюменские судебные приставы с начала года взыскали в пользу граждан и организаций свыше 5,6 млрд рублей долгов. Эта сумма на 912 млн рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Значительно возросли выплаты по алиментным обязательствам и задолженностям по заработной плате. По мнению приставов, увеличение показателей связано с повышением эффективности работы и ростом количества исполнительных производств, сообщает nashgorod.ru .

Омская область

В Омской области произошла трагедия: утонул 17-летний подросток. Согласно информации gorod55.ru , трое юношей решили покататься на катамаране по озеру Разлив. В результате повреждения корпуса катамаран начал тонуть, и молодые люди попытались доплыть до берега. К сожалению, спастись удалось только двоим. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Карелия

В окрестностях Петрозаводска был обнаружен живым 89-летний пенсионер, который пропал накануне. По данным karelinform.ru , он ушел в лес 1 июля и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию и поисково-спасательный отряд. Пенсионера нашли на следующий день. Информация о состоянии здоровья спасенного и деталях поисковой операции не разглашается.

Приморский край

Владивосток празднует свой 165-й день рождения 2 июля. Vostokmedia.com сообщает, что праздничные мероприятия в городе будут идти всю неделю. В программе: театральная постановка на историческую тему, церемония возложения цветов, празднование Дня выпускника и Дня национальностей. Основные торжества с мастер-классами, культурными выступлениями, музыкальным концертом и фейерверком пройдут в субботу, 5 июля.

Башкирия

Житель Уфы стал триумфатором международного модельного конкурса Model Cup'25, прошедшего в Казахстане. Mkset.ru сообщает, что главной темой конкурса стала этномода тюркского мира. В конкурсе приняли участие модели из восьми государств. Тимур Яппаров, выступавший в возрастной группе от 19 до 25 лет, был удостоен наивысшей награды — «Супер Гран-при».

Краснодарский край

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение до 3 июля, сообщает Kuban Press . В ближайшие 24 часа в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильные ливни, местами с грозами, градом и шквальным ветром, порывы которого могут достигать 25 м/с. На реках возможен резкий подъём уровня воды, а в прибрежной зоне — образование смерчей. Жителям и гостям региона рекомендуется проявлять осторожность и избегать нахождения вблизи водоемов во время непогоды.

Хабаровский край

В Анюйском национальном парке Хабаровского края наблюдается значительный рост популяции диких кабанов. Transsibinfo.com отмечает наличие крупных выводков, насчитывающих до 20 особей, включая поросят разных возрастов. Кабаны являются важным источником пищи для редкого амурского тигра, занесенного в Красную книгу. Численность других копытных животных, таких как изюбри и лоси, остается стабильной.

Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирска не удовлетворил иск Росприроднадзора, требовавшего от аэропорта Толмачёво выплаты почти миллиарда рублей. Согласно информации atas.info , суд посчитал, что вина аэропорта не была доказана в достаточной мере. Основанием для иска стали подозрения в регулярном загрязнении прилегающих болот, известных как Толмачевские согры, путем сброса сточных вод. Однако, проведенная экспертиза не выявила непосредственной взаимосвязи между состоянием этих экосистем и функционированием аэропорта.

Челябинская область

Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин распорядился предоставить отчет о ходе расследования дела о несанкционированном возведении торговой точки мигрантами в Челябинске. По данным kursdela.biz , поводом для возбуждения уголовного дела по статье о самоуправстве послужили публикации в социальных сетях. Несмотря на то, что постройка признана незаконной, павильон продолжает функционировать, нарушая санитарные правила.

ХМАО

Члены дачного кооператива «Лесное», организовавшие нелегальную свалку строительного мусора, замаскированную под строительство дороги, проигнорировали предписание администрации Нижневартовска. Об этом корреспонденту Муксун.fm сообщил депутат думы ХМАО и представитель ОНФ в Югре Владимир Зиновьев.

Красноярский край

Администрация Красноярска объявила режим угрозы ЧС из-за обрушения асфальтового покрытия и грунта рядом с жилым зданием. Отмечается, что фундамент и опорная стена дома дали усадку на один метр. Некоторые жильцы оказались заблокированы в своих квартирах из-за деформации дверных проемов, которые пришлось ломать. Как пишет prmira.ru , в настоящее время проводятся работы по вскрытию грунта для обследования инженерных коммуникаций и установления причин произошедшего.

Белгородская область

Житель Белгорода лишился более 3 миллионов рублей, откликнувшись на рекламное объявление, сообщает bel.ru . Он увидел рекламу, посвященную преимуществам наличия личного брокера, перешел по указанной ссылке и оставил свои контактные данные. Вскоре с ним связались лица, представившиеся брокерами. Изначально белгородец инвестировал 8800 рублей, а затем, под влиянием мошенников, совершил еще 16 переводов на общую сумму, превышающую 3 млн рублей. Вернуть деньги обратно ему не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пермский край