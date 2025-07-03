12 человек получили травмы на железной дороге в Рязанской области с начала года

По данным МЖД, в прошлом году за аналогичный период времени травмы на железной дороге получили 10 человек. Отмечается, что основной причиной травмирования людей стало грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Сотрудники МЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды для снижения количества несчастных случаев.