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12 человек получили травмы на железной дороге в Рязанской области с начала года
По данным МЖД, в прошлом году за аналогичный период времени травмы на железной дороге получили 10 человек. Отмечается, что основной причиной травмирования людей стало грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Сотрудники МЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды для снижения количества несчастных случаев.

12 человек получили травмы на железной дороге в Рязанской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

По данным МЖД, в прошлом году за аналогичный период времени травмы на железной дороге получили 10 человек.

Отмечается, что основной причиной травмирования людей стало грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Сотрудники МЖД совместно с транспортной полицией проводят рейды для снижения количества несчастных случаев.