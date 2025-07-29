За ночь над Россией перехватили 74 украинских БПЛА

43 беспилотника самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть — над Калужской областью, два — над Смоленской областью, один — над Ленинградской областью.