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За ночь над Россией перехватили 74 украинских БПЛА
43 беспилотника самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть — над Калужской областью, два — над Смоленской областью, один — над Ленинградской областью.

За ночь над Россией перехватили 74 украинских БПЛА. Об этом 29 июля сообщило Минобороны в соцсетях.

43 беспилотника самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили над Брянской областью, 22 — над Ростовской областью, шесть — над Калужской областью, два — над Смоленской областью, один — над Ленинградской областью.