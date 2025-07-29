ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. «Восток» взял под контроль село Темировка в Запорожской области. По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 625 боевиков.

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО. Об этом 29 июля сообщило Минобороны в соцсетях.

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. «Восток» взял под контроль село Темировка в Запорожской области.

По данным Минобороны, Украина потеряла на двух направлениях более 625 боевиков.