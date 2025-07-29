Возле БСМП появилась «Вафельная разметка»

Отмечается, что на «вафельной разметке» запрещается остановка, которая длится более пяти секунд. За нарушение предусмотрен штраф — 1000 рублей. «Наше лечебное учреждение в первую очередь предназначено для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам, а тут зачастую счет идет на секунды. И, к сожалению, бывали прецеденты, когда подъезду доставляющим пациентов машинам Скорой помощи мешал скопившийся у наших терминалов частный транспорт. Теперь эта проблема решена», — отметил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.