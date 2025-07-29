В выращенной в Рязанской области смородине нашли превышение пестицидов
В июле специалисты Россельхознадзора отобрали пробы смородины в одном из сельхозпредприятий региона. Образцы направили для лабораторных исследований в Тульский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». В исследуемых образцах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества пестицидов — ацетамиприда. Уточняется, что указанное вещество применяется для защиты растений от вредителей, однако его содержание в продукции подлежит строгому нормативному контролю. Россельхознадзор примет соответствующие необходимые меры.
В выращенной в Рязанской области смородине нашли превышение пестицидов. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба Россельхознадзора.
В июле специалисты отобрали пробы смородины в одном из сельхозпредприятий региона. Образцы направили для лабораторных исследований в Тульский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В исследуемых образцах зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации действующего вещества пестицидов — ацетамиприда. Уточняется, что указанное вещество применяется для защиты растений от вредителей, однако его содержание в продукции подлежит строгому нормативному контролю.
Россельхознадзор примет соответствующие необходимые меры.