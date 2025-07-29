В Туме появится мурал в память узкоколейной железной дороги

Мурал создают на стене трансформаторной подстанции недалеко от площади Пожарной. Изображение посвятят узкоколейной железной дороге, проходившей через населенный пункт в прошлом столетии. Автором мурала стал рязанский художник Глеб Петраков.