В Туме появится мурал в память узкоколейной железной дороги
Мурал создают на стене трансформаторной подстанции недалеко от площади Пожарной. Изображение посвятят узкоколейной железной дороге, проходившей через населенный пункт в прошлом столетии. Автором мурала стал рязанский художник Глеб Петраков.
В Туме появится мурал в память узкоколейной железной дороги. Об этом сообщила администрация Клепиковского района в соцсетях.
Мурал создают на стене трансформаторной подстанции недалеко от площади Пожарной. Изображение посвятят узкоколейной железной дороге, проходившей через населенный пункт в прошлом столетии.
Автором мурала стал рязанский художник Глеб Петраков.
Фото администрации района