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В Рязанской области прошли первые сельские фиджитал-игры
Юные спортсмены сыграли в фиджитал-футбол в Скопинском, Клепиковском и Пронском районах. Самому юному участнику, который вышел на поле было всего — четыре года.

В Рязанской области при поддержке партии «Новые люди» прошли первые в истории региона сельские фиджитал-игры. Об этом сообщили организаторы.

Юные спортсмены сыграли в фиджитал-футбол в Скопинском, Клепиковском и Пронском районах. Самому юному участнику, который вышел на поле было всего — четыре года.

«Состязания делятся на два этапа: киберфутбол и обычная игра на поле. Фиджитал называют играми будущего, и это не просто слова. Это соревнования на стыке физического мира и виртуальной реальности. Наши задачи — выявить талантливых спортсменов для участия в региональных и федеральных соревнованиях, а также создать условия для развития фиджитал-лиги Рязанской области, — пояснил руководитель регионального отделения партии „Новые люди“ в Рязанской области Артем Морозов. — Соревнования провели в сельских территориях неспроста, так как там поддержка массового спорта особенно актуальна».

Уточняется, что соревнования по фиджитал-спорту пройдут в 25 муниципальных образованиях Рязанской области в несколько этапов. В состязаниях примут участие более 100 команд с общим количеством спортсменов — 900 человек.

В трех районах на соревнованиях выступили 16 команд и 115 участников. Всего было сыграно 80 матчей, спортсмены забили 418 голов.

Ранее в Рязани проходил турнир по фиджитал-футболу, который поддерживала партия «Единая Россия». Председатель регионального совета партии Татьяна Панфилова выразила уверенность, что «фиджитал привлечет еще больше рязанцев к занятиям физической культурой».

Аналогичные игры проводила партия ЛДПР, в частности к 80-летию Победы. В партии «Справедливая Россия — За правду» назвали идею фиджитал-спорта, в которой сочетается активный спорт и информационные технологии, «гениальной и очень новаторской».

Высказываний о фиджитал-спорте КПРФ, Коммунистов России, Партии Пенсионеров и «Зеленых» найти не удалось.

Справка:

Фиджитал-игры призваны объединить цифровую и физическую вселенные. Игроки сначала соревнуются в киберпространстве, а затем выходят на реальную площадку. Старт первым в истории фиджитал-соревнованиям «Игры будущего» дал президент России Владимир Путин в Казани зимой 2024 года.