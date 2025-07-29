В Рязанской области горел гараж
Информация о пожаре в селе Князево Скопинского района поступила 28 июля в 11:23. Загорелся кирпичный гараж. Возгорание потушили за 20 минут. Погибших и пострадавших нет. Причину и сумму ущерба установят специалисты.
В Рязанской области горел гараж. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Информация о пожаре в селе Князево Скопинского района поступила 28 июля в 11:23. Загорелся кирпичный гараж. Возгорание потушили за 20 минут.
Погибших и пострадавших нет. Причину и сумму ущерба установят специалисты.