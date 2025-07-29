В Рязанской области 30 июля ожидается жара
В среду, 30 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем местами жара +26, +31°С.
В Рязанской области 30 июля ожидается жара. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В среду, 30 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер восточной четверти, ночью 1-6 м/с, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем местами жара +26, +31°С.