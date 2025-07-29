В Рязани третий раз за день улицы остаются без света

В Рязани третий раз за день отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Электроэнергии нет на следующих улицах: Кольцова, Солнечная, Семинарская, Пожалостина, Первомайская, Соборная, Сенная, Маргелова, Некрасова. Восстановить все пообещали в течение 4-х часов.