В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста

В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в «Подслушано в Рязани» в телеграме. Как уточняют подписчики канала, происшествие случилось у Мясокомбината. Информации о пострадавших пока нет.

В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в «Подслушано в Рязани» в телеграме.

Как уточняют подписчики канала, происшествие случилось у Мясокомбината.

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: Подслушано в Рязани