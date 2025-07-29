В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста
В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в «Подслушано в Рязани» в телеграме. Как уточняют подписчики канала, происшествие случилось у Мясокомбината. Информации о пострадавших пока нет.
В Рязани произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в «Подслушано в Рязани» в телеграме.
Как уточняют подписчики канала, происшествие случилось у Мясокомбината.
Информации о пострадавших пока нет.
Фото: Подслушано в Рязани