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В Рязани осудят сотрудника предприятия за хищение более одного миллиона рублей
Согласно материалам уголовного дела, с 2021 по 2024 год фигурант отправлялся в рабочие командировки в разные города России. После возвращения он предоставлял в бухгалтерию фиктивные документы о расходах. Установлено, что злоумышленник покупал железнодорожные билеты, их электронные копии использовал для отчетности, но при этом делал возврат. Документы на проживание в гостиницах не соответствовали действительности. Фигурант арендовал номера в дешевых гостиницах или частные квартиры. Таким образом, предприятие понесло ущерб на сумму 1 миллион 52 тысячи рублей.

В Рязани осудят 58-летнего сотрудника предприятия за хищение более одного миллиона рублей. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Согласно материалам уголовного дела, с 2021 по 2024 год фигурант отправлялся в рабочие командировки в разные города России. После возвращения он предоставлял в бухгалтерию фиктивные документы о расходах.

Установлено, что злоумышленник покупал железнодорожные билеты, их электронные копии использовал для отчетности, но при этом делал возврат. Документы на проживание в гостиницах не соответствовали действительности. Фигурант арендовал номера в дешевых гостиницах или частные квартиры.

Таким образом, предприятие понесло ущерб на сумму 1 миллион 52 тысячи рублей.

Преступление раскрыли сотрудники регионального УФСБ совместно с сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Московскому району Рязани.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд.