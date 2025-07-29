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В России выросло число цветочных компаний
В первой половине 2025 года число юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тысяч, до 23,4 тысяч. Как указано в публикации, это говорит о восстановлении сегмента, пострадавшего сначала от пандемии, а затем от разрыва логистических цепочек из-за конфликта на Украине. Согласно данным аналитиков, в 2024 году выручка у топ-15 отраслевых компаний выросла на треть, до 41 млрд рублей. Кроме того, по информации «Чек Индекса», в первой половине 2025 года средняя стоимость букета составила более 3,8 тысяч рублей, на 15% больше год к году.

В России выросло число цветочных компаний. Об этом 29 июля сообщил «Ъ».

По данным газеты, в первой половине 2025 года число юрлиц, занимающихся выращиванием цветов и их дистрибуцией, увеличилось на 1,9 тысяч, до 23,4 тысяч.

Как указано в публикации, это говорит о восстановлении сегмента, пострадавшего сначала от пандемии, а затем от разрыва логистических цепочек из-за конфликта на Украине.

Согласно данным аналитиков, в 2024 году выручка у топ-15 отраслевых компаний выросла на треть, до 41 млрд рублей.

Кроме того, по информации «Чек Индекса», в первой половине 2025 года средняя стоимость букета составила более 3,8 тысяч рублей, на 15% больше год к году.