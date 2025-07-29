Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
29°
Срд, 30
29°
Чтв, 31
28°
ЦБ USD 82.22 2.64 30/07
ЦБ EUR 95 1.79 30/07
Нал. USD 82.20 / 80.50 29/07 18:30
Нал. EUR 95.35 / 94.00 29/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 298
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 344
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 365
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В России может появиться федеральный регистр людей с мигренью
На круглом столе «Проблемы и перспективы лечения мигрени в РФ» Андрей Москалёв из Минздрава сообщил о возможном создании федерального регистра людей с мигренью. Разработка этого инструмента потребует времени и направлена на решение задач в здравоохранении. Москалёв отметил, что с информатизацией ожидается создание общего регистра заболеваний, который переведет статистику в электронный вид. Рекомендации по этому регистру являются частью планов Минздрава.

На недавнем круглом столе «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации», организованном медиагруппой «Россия сегодня», начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалёв сообщил о возможном создании федерального регистра людей с мигренью. Об этом пишет LIFE.RU.

По словам начальника отдела, разработка такого государственного инструмента потребует значительного времени, но это решение связано с необходимостью решения государственных задач в области здравоохранения.

Москалёв отметил, что с развитием информатизации в стране можно ожидать формирования общего регистра заболеваний, что позволит перевести статистику в электронный вид. Он также добавил, что рекомендации по созданию единого российского регистра являются частью будущих планов Минздрава России.

Фото: Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty