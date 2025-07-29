В России может появиться федеральный регистр людей с мигренью

На круглом столе «Проблемы и перспективы лечения мигрени в РФ» Андрей Москалёв из Минздрава сообщил о возможном создании федерального регистра людей с мигренью. Разработка этого инструмента потребует времени и направлена на решение задач в здравоохранении. Москалёв отметил, что с информатизацией ожидается создание общего регистра заболеваний, который переведет статистику в электронный вид. Рекомендации по этому регистру являются частью планов Минздрава.

На недавнем круглом столе «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации», организованном медиагруппой «Россия сегодня», начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалёв сообщил о возможном создании федерального регистра людей с мигренью. Об этом пишет LIFE.RU.

По словам начальника отдела, разработка такого государственного инструмента потребует значительного времени, но это решение связано с необходимостью решения государственных задач в области здравоохранения.

Москалёв отметил, что с развитием информатизации в стране можно ожидать формирования общего регистра заболеваний, что позволит перевести статистику в электронный вид. Он также добавил, что рекомендации по созданию единого российского регистра являются частью будущих планов Минздрава России.

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