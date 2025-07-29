В России могут создать государственный VPN для обхода блокировок

Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, высказался о подходе России к блокировке интернет-ресурсов, отметив, что страна избирает «подход доброй воли» без массовых запретов. Он предложил создать государственный VPN для доступа к разрешенному контенту, недоступному из-за отказа зарубежных ресурсов. Комментируя слухи о блокировке WhatsApp, он отметил отсутствие достоверной информации и возможность Роскомнадзора закрыть любые мессенджеры. Клименко также подчеркнул, что много разрешенной информации недоступно, и создание «ГосVPN» могло бы решить эту проблему.

Герман Клименко, глава совета Фонда развития цифровой экономики, высказал мнение о подходе России к блокировке интернет-ресурсов, заявив, что страна придерживается «подхода доброй воли», избегая массовых запретов. Об этом пишет Национальная служба новостей.

Клименко отметил, что технические возможности для блокировки всех ресурсов существуют, однако разумный подход к этому вопросу является более целесообразным.

Он предложил создать государственный VPN, который обеспечит россиянам доступ к разрешенному контенту, который может быть недоступен из-за отказа зарубежных ресурсов сотрудничать. Он также прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа, указав на отсутствие достоверной информации по этому вопросу и подчеркнув, что Роскомнадзор имеет возможность закрыть практически любые мессенджеры.

Клименко подчеркнул, что существует значительное количество разрешенной информации, недоступной для граждан, и создание «ГосVPN» могло бы решить эту проблему, предоставляя доступ к необходимым ресурсам, таким как медицинские журналы.