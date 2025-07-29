В России хотят ввести федеральную выплату к 1 сентября для семей с детьми

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября следует сделать федеральной и распространить по всей стране. По его словам, на данный момент выплаты есть в части субъектов России в форме пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Однако в остальных регионах, как отметил депутат, их нет, родители рассчитывают лишь на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье.

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что выплату для льготных категорий семей с детьми к 1 сентября необходимо сделать федеральной и распространить по всей стране. Об этом 29 июля сообщило ТАСС.

По словам Гаврилова, на данный момент выплаты есть в части субъектов России в форме пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Однако в остальных регионах, как отметил депутат, их нет, родители рассчитывают лишь на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье.

Гаврилов подчеркнул, что из-за отсутствия единых принципов распределения помощи возникает разрыв между регионами не только в финансовом, но и в символическом плане. Так, семья в одном субъекте федерации получает «ощутимую поддержку», а в другом — «справляется собственными силами».

Депутат заявил, что в связи с этим нужно учредить федеральную выплату в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника для многодетных и нуждающихся семей по всей стране.