В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока для перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа по поводу сроков украинского урегулирования. «Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов», — отметил он. Ранее Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10-12 дней.

В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока для перемирия с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа по поводу сроков украинского урегулирования.

«Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10-12 дней.