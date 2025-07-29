В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока для перемирия с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа по поводу сроков украинского урегулирования. «Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов», — отметил он. Ранее Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10-12 дней.
В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока для перемирия с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа по поводу сроков украинского урегулирования.
«Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов», — отметил он.
Ранее Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения перемирия до 10-12 дней.