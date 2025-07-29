Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
29°
Срд, 30
28°
Чтв, 31
27°
ЦБ USD 79.58 0.03 29/07
ЦБ EUR 93.21 -0.14 29/07
Нал. USD 82.05 / 80.50 29/07 14:50
Нал. EUR 94.65 / 94.00 29/07 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 256
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 318
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 273
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 410
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Красноярском крае мужчину привязали к столбу за то, что он якобы домогался до несовершеннолетних

В Красноярском крае мужчину привязали к столбу за то, что он якобы домогался до несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, местный житель домогался до несовершеннолетних (8 и 12 лет) сначала в местном продуктовом магазине, а потом на улице — насильно обнимал их и пытался поцеловать.

«Родители написали заявление, но там сказали, что это „хулиганка“», — отметили в посте.

Позже появилось видео, где мужчина привязан к столбу.

— Персонаж этот пытался утащить ребенка в кусты, — говорит человек на фоне.

— О чем я могу сказать? Я ни в чем не виноват.

— Зачем к дочери приставал? Три человека видели.

— Кто видел? Я не приставал, я помогал.

Отмечается, что мужчину забрали в отдел. Родителей пострадавших девочек допросили.

Видео доступно по ссылке.