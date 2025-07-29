В Красноярском крае мужчину привязали к столбу за то, что он якобы домогался до несовершеннолетних

В Красноярском крае мужчину привязали к столбу за то, что он якобы домогался до несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, местный житель домогался до несовершеннолетних (8 и 12 лет) сначала в местном продуктовом магазине, а потом на улице — насильно обнимал их и пытался поцеловать.

«Родители написали заявление, но там сказали, что это „хулиганка“», — отметили в посте.

Позже появилось видео, где мужчина привязан к столбу.

— Персонаж этот пытался утащить ребенка в кусты, — говорит человек на фоне.

— О чем я могу сказать? Я ни в чем не виноват.

— Зачем к дочери приставал? Три человека видели.

— Кто видел? Я не приставал, я помогал.

Отмечается, что мужчину забрали в отдел. Родителей пострадавших девочек допросили.