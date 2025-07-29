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В Госдуме предложили штрафы для компаний за нарушения при оказании услуг ЖКХ
Депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение проект закона, который предполагает введение штрафов для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ ненадлежащим образом. Как сообщает РИА Новости, согласно документу, штраф составит 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время действующее законодательство устанавливает штрафы в размере 50% независимо от характера нарушений. Авторы инициативы считают, что необходимо повысить ответственность компаний в сфере ЖКХ, так как она играет ключевую роль в удовлетворении базовых потребностей граждан.

Депутаты Госдумы России внесли на рассмотрение проект закона, который предполагает введение штрафов для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ ненадлежащим образом. Как сообщает РИА Новости, согласно документу, штраф составит 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время действующее законодательство устанавливает штрафы в размере 50% независимо от характера нарушений. Авторы инициативы считают, что необходимо повысить ответственность компаний в сфере ЖКХ, так как она играет ключевую роль в удовлетворении базовых потребностей граждан.