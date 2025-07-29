В Госдуме назвали безопасный для российской экономики курс доллара

Российская экономика требует курса доллара на уровне 108 рублей для стабильности, сообщил член комитета Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что рост валюты не обязательно приведет к подорожанию товаров и возвращение доллара в диапазон 88-108 рублей важно для бюджета и экспорта. Сильный рубль вредит доходам экспортеров и уменьшает конкурентоспособность товара. В перспективе повышение курса доллара может помочь производственному сектору. Финансовый эксперт Евгений Ходченков также считает, что доллар может укрепиться до 100 рублей из-за возможного смягчения политики Центробанка, добавив, что текущее укрепление рубля временно.

Российская экономика нуждается в курсе доллара на уровне 108 рублей, который является безопасным для страны. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, рост курса валюты не обязательно приведет к автоматическому подорожанию товаров.

Говырин подчеркнул, что возвращение курса доллара в диапазон 88-108 рублей является логичным и функционально необходимым в текущих экономических условиях. Это позволит создать более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддержать экспортные отрасли. По его словам, слишком крепкий рубль негативно сказывается на выручке экспортеров и делает российские товары менее конкурентоспособными на международных рынках.

В перспективе повышение курса доллара может способствовать развитию производственного сектора страны. Ранее финансовый эксперт Евгений Ходченков также заявил, что доллар может укрепиться до 100 рублей, связывая это с возможным смягчением денежно-кредитной политики Центробанка России. Он добавил, что текущее укрепление рубля имеет временный характер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru