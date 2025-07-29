В Госдуме назвали безопасный для российской экономики курс доллара

Российская экономика нуждается в курсе доллара на уровне 108 рублей, который является безопасным для страны. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, рост курса валюты не обязательно приведет к автоматическому подорожанию товаров.
Говырин подчеркнул, что возвращение курса доллара в диапазон 88-108 рублей является логичным и функционально необходимым в текущих экономических условиях. Это позволит создать более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддержать экспортные отрасли. По его словам, слишком крепкий рубль негативно сказывается на выручке экспортеров и делает российские товары менее конкурентоспособными на международных рынках.
В перспективе повышение курса доллара может способствовать развитию производственного сектора страны. Ранее финансовый эксперт Евгений Ходченков также заявил, что доллар может укрепиться до 100 рублей, связывая это с возможным смягчением денежно-кредитной политики Центробанка России. Он добавил, что текущее укрепление рубля имеет временный характер.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru