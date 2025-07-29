В Госдума рассказали, можно ли размещать иконы на рабочем месте

В России не запрещено размещение религиозной атрибутики на рабочих местах, что является частью традиций, отметила председатель комитета Госдумы Яна Лантратова. Она упомянула, что многие чиновники держат иконы в офисах. Размещение религиозных символов среди госслужащих не только разрешено, но и распространено. Учреждения могут устанавливать свои правила, но они не должны противоречить федеральному законодательству, которое гарантирует свободу вероисповедания. Лантратова подчеркнула важность уважения к многоконфессиональному обществу и правам каждого на свободу совести.

В России не существует запрета на размещение религиозной атрибутики на рабочих местах, что является «естественным проявлением многовековых традиций», заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Об этом пишет «Газета. ру».

Она отметила, что многие чиновники имеют иконы в своих кабинетах.

Лантратова подчеркнула, что размещение религиозных символов на рабочих местах государственных служащих не только разрешено, но и распространено в России. «У меня в кабинете много икон, и я часто выбираю их в подарок коллегам», — добавила она.

По её словам, государственные и муниципальные учреждения могут устанавливать свои правила относительно религиозных вопросов, однако они не должны противоречить федеральному законодательству. Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантирует гражданам право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также свободно выражать свои религиозные убеждения.

«Основной принцип — уважение к многоконфессиональному составу нашего общества и защита прав каждого на свободу совести», — заключила Лантратова. Напомним, что ранее в США Белый дом также разрешил госслужащим размещать религиозные символы на рабочем месте.