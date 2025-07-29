Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
29°
Срд, 30
28°
Чтв, 31
28°
ЦБ USD 82.22 2.64 30/07
ЦБ EUR 95 1.79 30/07
Нал. USD 82.20 / 80.50 29/07 18:30
Нал. EUR 95.35 / 94.00 29/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 276
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 332
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 324
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдума рассказали, можно ли размещать иконы на рабочем месте
В России не запрещено размещение религиозной атрибутики на рабочих местах, что является частью традиций, отметила председатель комитета Госдумы Яна Лантратова. Она упомянула, что многие чиновники держат иконы в офисах. Размещение религиозных символов среди госслужащих не только разрешено, но и распространено. Учреждения могут устанавливать свои правила, но они не должны противоречить федеральному законодательству, которое гарантирует свободу вероисповедания. Лантратова подчеркнула важность уважения к многоконфессиональному обществу и правам каждого на свободу совести.

В России не существует запрета на размещение религиозной атрибутики на рабочих местах, что является «естественным проявлением многовековых традиций», заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Об этом пишет «Газета. ру».

Она отметила, что многие чиновники имеют иконы в своих кабинетах.

Лантратова подчеркнула, что размещение религиозных символов на рабочих местах государственных служащих не только разрешено, но и распространено в России. «У меня в кабинете много икон, и я часто выбираю их в подарок коллегам», — добавила она.

По её словам, государственные и муниципальные учреждения могут устанавливать свои правила относительно религиозных вопросов, однако они не должны противоречить федеральному законодательству. Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» гарантирует гражданам право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, а также свободно выражать свои религиозные убеждения.

«Основной принцип — уважение к многоконфессиональному составу нашего общества и защита прав каждого на свободу совести», — заключила Лантратова. Напомним, что ранее в США Белый дом также разрешил госслужащим размещать религиозные символы на рабочем месте.