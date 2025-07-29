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В Екатеринбурге продолжают выяснение причин загадочной гибели 27-летнего мужчины

В Екатеринбурге продолжают обсуждать трагическую гибель 27-летнего Андрея Ушакова, который исчез из дома 27 июля, а на следующий день был найден мертвым в квартире на улице Маяковского. Об этом сообщает «E1.ru».

В этом же помещении обнаружили тело еще одного молодого человека.

По словам друзей погибшего, тело Андрея не имело следов насилия или нападения, что вызывает множество вопросов. Один из знакомых отметил, что парни, похоже, одновременно уснули и не проснулись. Друзья предполагают, что причиной их смерти могло стать отравление, так как Андрей вел здоровый образ жизни и не употреблял запрещенные вещества. В квартире не было никаких признаков взлома, двери оставались целыми.

Ольга, давняя подруга Андрея, поделилась трогательными воспоминаниями о времени, проведенном вместе. Она рассказала о моменте, когда они танцевали в кафе под любимую песню Андрея и отметила его патриотизм и стремление к справедливости. «Он всегда говорил, что наркоманы и алкоголики — это дно», — добавила она.

Известно, что у Андрея была жена, но пара развелась более года назад и не поддерживала связь. Ранее он служил в Росгвардии и полиции, а в последнее время работал водителем в дорожной компании.

Фото: E1.ru