В ДТП в Рязанской области пострадал 12-летний велосипедист

ДТП произошло 28 июля, примерно в 10:15, в Спасском районе, на 108-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш». По предварительной информации полиции, 59-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Хендай Солярис», наехала на 12-летнего велосипедиста. В результате происшествия ребенок получил травмы. Пострадавшему оказана медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.