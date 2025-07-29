В центре Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла
Авария случилась на улице Ленина. Отмечается, что столкнулись мотоцикл и легковушка. На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
В центре Рязани произошло ДТП с участием мотоцикла. Пост об этом опубликован ночью 29 июля в соцсетях.
Авария случилась на улице Ленина. Отмечается, что столкнулись мотоцикл и легковушка.
На месте происшествия работала полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.