Трех человек в Рязани наградили званием Почетных граждан

Решением депутатов награждены: учитель начальных классов лицея № 4 Зинаида Климентовская, артист драмы Государственного автономного учреждения культуры «Рязанский государственный ордена „Знак Почета“ областной театр драмы» Сергей Леонтьев, а также заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы «Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова» Сергей Якушин. Кроме того, званием «Мать героиня» наградили рязанку Татьяну Лазареву.

Трех человек в Рязани наградили званием «Почетный гражданин». Об этом объявили на заседании рязанской городской думы во вторник, 29 июля.

Решением депутатов награждены: учитель начальных классов лицея № 4 Зинаида Климентовская, артист драмы Государственного автономного учреждения культуры «Рязанский государственный ордена „Знак Почета“ областной театр драмы» Сергей Леонтьев, а также заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы «Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова» Сергей Якушин.

Кроме того, званием «Мать героиня» наградили рязанку Татьяну Лазареву.

В начале заседания председатель рязгордумы Татьяна Панфилова отметила, что во время весенней сессии депутаты городской думы провели 9 заседаний, приняли 183 решения, более 50 из которых — нормативно-правовые акты.