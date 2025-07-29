Студенты вузов ЦФО смогут стать амбассадорами крупного российского бренда

Открыт набор на программу амбассадоров бренда ВТБ для студентов вузов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Всего выберут 30 студентов, для которых проведут обучающую программу: они научатся создавать контент для социальных сетей, организовывать публичные выступления и мероприятия, выстраивать эффективные коммуникации и т. д.

Амбассадоры будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке и организуют более 300 мероприятий в различных форматах. По итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.