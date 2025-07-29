Стало известно, когда в российских поездах появится бесперебойный интернет

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, бесперебойный интернет появится в электричках и поездах дальнего следования в течение полутора лет. Баканов уточнил, что стабильный сигнал обеспечат за счет спутниковой группировки, которую развернут на орбите. Предположительно, запустят около тысячи спутников. Как отметили в эфире телеканала, с их появлением на пути не останется «слепых» зон, которые в настоящий момент не могут покрыть наземные сети.

Стало известно, когда в российских поездах появится бесперебойный интернет. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По его словам, бесперебойный интернет появится в электричках и поездах дальнего следования в течение полутора лет. Баканов уточнил, что стабильный сигнал обеспечат за счет спутниковой группировки, которую развернут на орбите.

Предположительно, запустят около тысячи спутников. Как отметили в эфире телеканала, с их появлением на пути не останется «слепых» зон, которые в настоящий момент не могут покрыть наземные сети.