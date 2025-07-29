Стали известны подробности ДТП на участке трассы М-5 в Рязани

ДТП случилось 28 июля на 178 км трассы М-5. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, протаранил отбойник и слетел с дороги. Мужчина получил травму руки.