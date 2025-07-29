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Стал известен кандидат, которого США хотели бы видеть президентом Украины
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход может стать кандидатом на пост президента США вместо Владимира Зеленского, сообщает NEWS.ru с ссылкой на политтехнолога Михаила Павлива. Он считает, что план по смене власти в Украине становится реальным, так как поддерживается участниками политического процесса. Павлив отметил консенсус о необходимости изменений в украинском руководстве и подчеркнул, что Скороход — один из приоритетных кандидатов для США, в отличие от других потенциальных претендентов.

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход может устроить США как кандидат на пост президента страны вместо действующего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте NEWS.ru со ссылкой на политтехнолога Михаила Павлива.

По его словам, план по смене власти в Украине становится все более реальным, так как обрастает подробностями и поддерживается различными участниками политического процесса.

Павлив отметил, что существует определенный консенсус относительно необходимости изменений в украинском руководстве. Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов одним из приоритетных кандидатов является именно Анна Скороход.

«По всем остальным я бы просто не торопился», — добавил он, намекая на неопределенность в отношении других потенциальных претендентов на пост президента.

Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press