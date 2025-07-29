Сооснователь Capital Group Павел Те вышел из чайного бизнеса в Рязани

Павел Те продал свою долю в «Рязанской чаеразвесочной фабрике». Ему принадлежали 25% бизнеса, который оценивается в 400-800 млн рублей. Отмечается, что основным владельцем фабрики остается Сергей Прокопьев (74,99%). В 2024 году выручка РЧФ составила 743 млн руб., чистая прибыль — 118,5 млн руб., несмотря на снижение показателей на 22% и 33% соответственно.

Сооснователь Capital Group Павел Те вышел из чайного бизнеса в Рязани. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Павел Те продал свою долю в «Рязанской чаеразвесочной фабрике». Ему принадлежали 25% бизнеса, который оценивается в 400-800 млн рублей.

Отмечается, что основным владельцем фабрики остается Сергей Прокопьев (74,99%). В 2024 году выручка РЧФ составила 743 млн руб., чистая прибыль — 118,5 млн руб., несмотря на снижение показателей на 22% и 33% соответственно.