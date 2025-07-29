Рязанцы засняли бегающих по проезжей части мужчин
Кадры сделали на Касимовском шоссе. По словам очевидцев, двое мужчин бегали по проезжей части и бросались на машины. Рязанцы предположили, что неизвестные находились в состоянии наркотического опьянения.
Рязанцы засняли бегающих по проезжей части мужчин. Пост об этом 29 июля опубликован в соцсетях.
Кадры сделали на Касимовском шоссе. По словам очевидцев, двое мужчин бегали по проезжей части и бросались на машины.
Рязанцы предположили, что неизвестные находились в состоянии наркотического опьянения.