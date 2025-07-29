Рязанцы зарегистрировали брак в художественном музее имени Ивана Пожалостина
Рязанцы Светлана и Алексей зарегистрировали свой брак в областном художественном музее имени Ивана Пожалостина. Об этом информирует Сервис-ЗАГС. Церемония стала частью проекта «Новые места для счастья», организованного главным управлением ЗАГС.
Рязанцы Светлана и Алексей зарегистрировали свой брак в областном художественном музее имени Ивана Пожалостина. Об этом информирует Сервис-ЗАГС.
Церемония стала частью проекта «Новые места для счастья», организованного главным управлением ЗАГС.
Фото: Сервис-ЗАГС