Рязанцы зарегистрировали брак в художественном музее имени Ивана Пожалостина

Рязанцы Светлана и Алексей зарегистрировали свой брак в областном художественном музее имени Ивана Пожалостина. Об этом информирует Сервис-ЗАГС. Церемония стала частью проекта «Новые места для счастья», организованного главным управлением ЗАГС.