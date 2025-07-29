Рязанцы рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе

Согласно данным опроса, главным источником стресса на работе 14% рязанцев назвали поведение коллег. Они отметили, что чаще всего раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч. На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (12%), на третьем — непрофессионализм команды (10%). 7% респондентов назвали основной причиной стресса низкую зарплату, по 6% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов.

Рязанцы рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе. Соответствующие данные приводит 29 июля SuperJob.

Согласно данным опроса, главным источником стресса на работе 14% рязанцев назвали поведение коллег. Они отметили, что чаще всего раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч.

На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (12%), на третьем — непрофессионализм команды (10%).

7% респондентов назвали основной причиной стресса низкую зарплату, по 6% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4%).