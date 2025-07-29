Рязанцам с 1 августа увеличат пенсии

С 1 августа 82,3 тыс. работающим рязанцам увеличат страховые и накопительные пенсии. Перерасчет коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет поступили страховые взносы, не учтенные ранее при назначении пенсии. «В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия», — пояснили в региональном отделении СФР.

С 1 августа 82,3 тыс. работающим рязанцам увеличат страховые и накопительные пенсии. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

Перерасчет коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Выплаты также увеличат получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет поступили страховые взносы, не учтенные ранее при назначении пенсии.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия», — пояснили в региональном отделении СФР.

Максимальная прибавка к страховым выплатам может составлять три пенсионных коэффициента.

Помимо повышения страховой пенсии с 1 августа также увеличат размер ежемесячных выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Перерасчет проведут по итогам инвестирования накоплений прошлого года.

В результате срочная пенсионная выплата увеличится на 11,32%, накопительная пенсия — на 10,97%.

Августовский перерасчет, как и все ежегодные повышения, происходит автоматически. Деньги перечислят по обычному графику.