Россиянам рассказали, когда можно уволиться без отработки двух недель

Согласно статье 80 Трудового кодекса, стандартный срок отработки при увольнении — две недели, но работник может уйти немедленно в определённых случаях. Эксперт Валентина Митрофанова пояснила, что работодатель может освободить сотрудника от отработки по согласованию или при наличии уважительных причин: учёба, пенсия, переезд, здоровье или уход за ребёнком. Самовольный уход может быть расценён как прогул и привести к записи в трудовой книжке. Важно документально подтвердить причину увольнения.

Согласно статье 80 Трудового кодекса, стандартный срок отработки при увольнении составляет две недели, однако в некоторых случаях работник может покинуть место работы немедленно. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на эксперта по трудовому праву Валентину Митрофанову.

По словам специалиста, такая практика позволяет работодателю найти замену и организовать передачу дел без ущерба для производственных процессов. Работодатель может освободить сотрудника от обязательной отработки по взаимному согласию, а также в случае наличия документально подтверждённых уважительных причин, таких как поступление в образовательное учреждение, выход на пенсию, переезд, состояние здоровья или необходимость ухода за ребёнком.

Митрофанова отметила, что самовольный уход без уважительной причины может быть расценён как прогул, что может привести к увольнению с записью в трудовой книжке. Эксперт подчеркнула важность документального подтверждения причины увольнения, например, справкой от врача.