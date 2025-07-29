Россиянам объяснили, как избежать блокировки счетов из-за переводов

Счета россиян начали блокировать на месяцы из-за подозрительных операций, что вызывает беспокойство среди клиентов банков. Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой на члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.
По словам Чаплина, блокировка счетов является вынужденной, но необходимой практикой в борьбе с финансовыми преступлениями. Действующий закон 115-ФЗ служит важным инструментом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки обязаны реагировать на подозрительные операции, даже если это создает неудобства для клиентов.
Среди основных причин блокировок — крупные переводы между физическими лицами без объяснения цели, множество мелких отправлений по подозрительным схемам, получение средств от сомнительных контрагентов, операции с криптовалютой без подтверждения легальности доходов и резкие изменения в финансовом поведении клиента.
Чтобы избежать блокировок, Чаплин рекомендует заранее уведомлять банк о крупных переводах, избегать подозрительных транзакций и предоставлять запрашиваемые документы. В случае блокировки счета необходимо быстро предоставить банку доказательства легальности операций. Средний срок возобновления работы счета составляет от 10 до 30 дней, но в сложных случаях процедура может занять больше времени.
«Безопасность финансовой системы — наш общий приоритет. Понимание правил работы банков и своевременное взаимодействие с финансовыми организациями поможет гражданам избежать необоснованных ограничений», — подчеркнул Чаплин.
Фото: Шедеврум