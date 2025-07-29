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Россиянам объяснили, как избежать блокировки счетов из-за переводов
Счета россиян начали блокировать на месяцы из-за подозрительных операций, что вызывает беспокойство у клиентов банков, сообщает Life.ru с ссылкой на Никиту Чаплина из Госдумы. Он отметил, что блокировка является необходимой для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Причины блокировок включают крупные переводы без объяснения, множество мелких операций, сомнительные контрагенты, криптовалютные транзакции и резкие изменения в поведении клиента. Чтобы избежать блокировок, Чаплин рекомендует уведомлять банк о больших переводах, избегать подозрительных сделок и предоставлять необходимые документы. В случае блокировки нужно быстро предоставить доказательства легальности операций. Восстановление счета занимает от 10 до 30 дней, а в сложных случаях — больше.

Счета россиян начали блокировать на месяцы из-за подозрительных операций, что вызывает беспокойство среди клиентов банков. Об этом сообщается на сайте Life.ru со ссылкой на члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

По словам Чаплина, блокировка счетов является вынужденной, но необходимой практикой в борьбе с финансовыми преступлениями. Действующий закон 115-ФЗ служит важным инструментом противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Банки обязаны реагировать на подозрительные операции, даже если это создает неудобства для клиентов.

Среди основных причин блокировок — крупные переводы между физическими лицами без объяснения цели, множество мелких отправлений по подозрительным схемам, получение средств от сомнительных контрагентов, операции с криптовалютой без подтверждения легальности доходов и резкие изменения в финансовом поведении клиента.

Чтобы избежать блокировок, Чаплин рекомендует заранее уведомлять банк о крупных переводах, избегать подозрительных транзакций и предоставлять запрашиваемые документы. В случае блокировки счета необходимо быстро предоставить банку доказательства легальности операций. Средний срок возобновления работы счета составляет от 10 до 30 дней, но в сложных случаях процедура может занять больше времени.

«Безопасность финансовой системы — наш общий приоритет. Понимание правил работы банков и своевременное взаимодействие с финансовыми организациями поможет гражданам избежать необоснованных ограничений», — подчеркнул Чаплин.

Фото: Шедеврум