Ремонт дорог в Рязани завершат к концу октября

Отмечается, что в настоящее время из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения — 68%. На дорогах ведется замена бортового камня, ремонт тротуаров, ремонт проезжей части. В мэрии подчеркнули, что в этом году по всем программам будет отремонтировано около 18 км дорог. Все работы будут завершены до 30 октября.

Ремонт дорог в Рязани завершат к концу октября. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что в настоящее время из 50 объектов работы завершены на 24. Общий процент выполнения — 68%. На дорогах ведется замена бортового камня, ремонт тротуаров, ремонт проезжей части.

В мэрии подчеркнули, что в этом году по всем программам будет отремонтировано около 18 км дорог. Все работы будут завершены до 30 октября.