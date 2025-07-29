Прокуратура добилась восстановления прав пенсионера в Касимовском округе

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва его заместитель Антон Шумский посетил Касимовский округ для личного приема граждан. Пожилой инвалид обратился к нему с проблемой обеспечения техническими средствами реабилитации. Региональное отделение Социального фонда не выдало пенсионеру необходимые средства, и он купил их за свои деньги. Межрайонная прокуратура подала в суд на компенсацию морального вреда свыше 30 тысяч рублей. В результате вмешательства прокуратуры права заявителя были восстановлены, и он получил помощь.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва его первый заместитель Антон Шумский посетил Касимовский округ, где провел личный прием граждан.

В ходе встречи к Антону Сергеевичу обратился пожилой инвалид, который столкнулся с проблемой обеспечения техническими средствами реабилитации. Несмотря на требования закона, региональное отделение Социального фонда России не выдало пенсионеру необходимые средства, и он был вынужден приобрести их за собственные деньги.

В связи с этим фактом межрайонная прокуратура инициировала представление в уполномоченный орган и подала в суд на взыскание компенсации морального вреда в размере более 30 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры права заявителя были восстановлены, и он получил необходимую помощь.