Пенсионерке из Рязанской области вернут похищенные мошенниками деньги
В декабре прошлого года женщине позвонили аферисты и заявили о взломе аккаунта «Госуслуг». Злоумышленники убедили пенсионерку сообщить им код из СМС. В итоге женщина перевела мошенникам более 160 тысяч рублей. Во время предварительного следствия установили владельца банковского счета, на который неправомерно поступили деньги потерпевшей. Прокуратура направила в марте в суд иск в защиту прав женщины. Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.
Пенсионерке из Сасовского района вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В декабре прошлого года женщине позвонили аферисты и заявили о взломе аккаунта «Госуслуг». Злоумышленники убедили пенсионерку сообщить им код из СМС.
В итоге женщина перевела мошенникам более 160 тысяч рублей.
Во время предварительного следствия установили владельца банковского счета, на который неправомерно поступили деньги потерпевшей. Прокуратура направила в марте в суд иск в защиту прав женщины.
Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.