Пенсионерке из Рязанской области вернут похищенные мошенниками деньги

В декабре прошлого года женщине позвонили аферисты и заявили о взломе аккаунта «Госуслуг». Злоумышленники убедили пенсионерку сообщить им код из СМС. В итоге женщина перевела мошенникам более 160 тысяч рублей. Во время предварительного следствия установили владельца банковского счета, на который неправомерно поступили деньги потерпевшей. Прокуратура направила в марте в суд иск в защиту прав женщины. Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.

Пенсионерке из Сасовского района вернут похищенные мошенниками деньги. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В декабре прошлого года женщине позвонили аферисты и заявили о взломе аккаунта «Госуслуг». Злоумышленники убедили пенсионерку сообщить им код из СМС.

В итоге женщина перевела мошенникам более 160 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия установили владельца банковского счета, на который неправомерно поступили деньги потерпевшей. Прокуратура направила в марте в суд иск в защиту прав женщины.

Требования удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.