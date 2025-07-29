На солотчинском шоссе произошло два ДТП

В Рязани, на Солотчинском шоссе, произошло два ДТП. Об этом свидетельствуют значки в приложении «Яндекс. Карт». Информации об обстоятельствах, причинах и пострадавших пока нет. Ранее сообщалось о том, что на Солотчинском шоссе в сторону Рязани возникла пробка.

В Рязани, на Солотчинском шоссе, произошло два ДТП. Об этом свидетельствуют значки в приложении «Яндекс. Карт».

Информации об обстоятельствах, причинах и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось о том, что на Солотчинском шоссе в сторону Рязани возникла пробка.

Фото: скриншот из «Яндекс. Карт»